Эксперты перечислили неожиданные полезные свойства простой капусты

Доступный дешевый овощ семейства крестоцветных – капуста – очень полезна для укрепления иммунитета, заявляют эксперты.

Простая капуста обладает удивительно обширным перечнем полезных для организма свойств, информирует портал MSN. Эксперты по здоровому питанию настоятельно рекомендуют употреблять ее в условиях пандемии коронавируса как средство укрепления иммунной системы.

«Простой овощ содержит большое количество витамина С, необходимого организму для отражения внешних вирусов и бактерий», - заявили специалисты.

Одним из удивительных свойств обычной капусты является ее способность улучшать функционирование головного мозга. В ее состав входят витамин К, а также антиоксидант антоциан – благодаря их суммированному влиянию улучшается концентрация, умственная функция в целом.

«Некоторые исследования показали эффективность капусты в борьбе с болезнью Альцгеймера и слабоумием», - сообщает MSN.

Помимо того, простая капуста действенно снижает уровень воспалений в организме – этому способствует ее ингредиент сульфорафан, обладающий свойствами подавлять воспалительные процессы. Употреблять этот овощ полезно людям, страдающим аллергиями, суставной болью, проблемами с кожей.

Вдобавок насыщенная полифенолами капуста блокирует скопления холестериновых бляшек в артериях, снижает кровяное давление.
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