Эксперты перечислили неожиданные полезные свойства простой капусты

Доступный дешевый овощ семейства крестоцветных – капуста – очень полезна для укрепления иммунитета, заявляют эксперты.Простая капуста обладает удивительно обширным перечнем полезных для организма свойств, информирует портал MSN. Эксперты по здоровому питанию настоятельно рекомендуют употреблять ее в условиях пандемии коронавируса как средство укрепления иммунной системы.«Простой овощ содержит большое количество витамина С, необходимого организму для отражения внешних вирусов и бактерий», - заявили специалисты.Одним из удивительных свойств обычной капусты является ее способность улучшать функционирование головного мозга. В ее состав входят витамин К, а также антиоксидант антоциан – благодаря их суммированному влиянию улучшается концентрация, умственная функция в целом.«Некоторые исследования показали эффективность капусты в борьбе с болезнью Альцгеймера и слабоумием», - сообщает MSN.Помимо того, простая капуста действенно снижает уровень воспалений в организме – этому способствует ее ингредиент сульфорафан, обладающий свойствами подавлять воспалительные процессы. Употреблять этот овощ полезно людям, страдающим аллергиями, суставной болью, проблемами с кожей.Вдобавок насыщенная полифенолами капуста блокирует скопления холестериновых бляшек в артериях, снижает кровяное давление.