Зеленые продукты помогут поддержать иммунитет, говорят диетологи
Зелень горчицы - еще один источник витаминов. Это также отличное растительное средство, укрепляющее иммунитет, говорят диетологи. Брокколи считается суперпродуктом из-за содержания различных питательных веществ. А киви - признанный источник витаминов C, E, K и антиоксидантов. Помимо указанных продуктов, в ежедневном рационе должны быть ягоды и орехи (миндаль, грецкие орехи, фисташки).
Кстати, согласно ранее проведенному исследованию, идеальный продукт, укрепляющий иммунитет, - это авокадо. В авокадо присутствуют витамин D, полиненасыщенные жирные кислоты, витамин Е. Так как витамины D и E относятся к жирорастворимым витаминам, за счет жиров в самом авокадо они правильно и быстро усваиваются. Полиненасыщенные жирные кислоты укрепляют сердечно-сосудистую систему, участвуют в гормональных процессах.
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