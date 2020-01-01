Зеленые продукты помогут поддержать иммунитет, говорят диетологи

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Медики рекомендуют в зимний период обратить внимание на продукты питания, укрепляющие иммунитет. Нередко это продукты зеленого цвета. Чтобы избежать нехватки витаминов, следует включать в рацион шпинат. Его можно употреблять в виде смузи или добавлять в салат.Зелень горчицы - еще один источник витаминов. Это также отличное растительное средство, укрепляющее иммунитет, говорят диетологи. Брокколи считается суперпродуктом из-за содержания различных питательных веществ. А киви - признанный источник витаминов C, E, K и антиоксидантов. Помимо указанных продуктов, в ежедневном рационе должны быть ягоды и орехи (миндаль, грецкие орехи, фисташки).Кстати, согласно ранее проведенному исследованию, идеальный продукт, укрепляющий иммунитет, - это авокадо. В авокадо присутствуют витамин D, полиненасыщенные жирные кислоты, витамин Е. Так как витамины D и E относятся к жирорастворимым витаминам, за счет жиров в самом авокадо они правильно и быстро усваиваются. Полиненасыщенные жирные кислоты укрепляют сердечно-сосудистую систему, участвуют в гормональных процессах.