Учеными назван новый ранний признак заражения коронавирусом

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Перечень ранних симптомов коронавирусной инфекции пополнился новым – таковым ученые называют разнообразные неприятные ощущения в глазах.Исследователи, представляющие Университет Англия Раскин, рекомендуют официально признать болевые ощущения и зуд в глазах ранним признаком заражения коронавирусом. Собранные учеными данные приводит журнал BMJ Open Ophthalmology.Специалисты, изучавшие особенности клинической картины коронавирусной инфекции у перенесших ее пациентов, констатируют: 81% переболевших испытал на начальном этапе заболевания проблемы с глазами.«Светобоязнь или повышенная светочувствительность, зуд, боли в глазах. Эти признаки сохранялись до двух недель», - сообщили авторы проекта.Ученые отмечают, что в некоторых описаниях клинических проявлений ковида, касающихся состояния глаз, используется термин «конъюнктивит». По их мнению, это некорректно – офтальмологические нарушения, ассоциированные с COVID-19, правильнее называть «воспаление глаз», поскольку оно точнее отражает реакцию глазных оболочек на инфицирование коронавирусом.Также специалисты подчеркивают, что новые данные подтверждают способность ковида передаваться через глаза, хотя в начале пандемии такой способ передачи инфекции оценивался медиками как невозможный.