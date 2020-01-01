Лекарства для купирования аллергии показали активность против коронавируса
В центре внимания оказались гидроксизин (также используется как транквилизатор), дифенгидрамин и азеластин. Данные средства, как показали тесты in vitro, проявляют прямую противовирусную активность в отношении коронавируса SARS-CoV-2. Хотя механизмы, с помощью которых специфические антигистаминные препараты оказывают противовирусное действие, пока не установлены, у ученых есть предположения.
К примеру, гидроксизин и, возможно, азеластин, связывают ангиотензинпревращающий фермент-2 (ACE2) и сигма-1-рецептор. А именно АСЕ2 используется коронавирусом для проникновения в клетки тела.
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