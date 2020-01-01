Лекарства для купирования аллергии показали активность против коронавируса

Университет Флориды исследовал возможность лечения коронавирусной инфекции с помощью уже давно существующих лекарственных препаратов. Анализ состояния более 219000 жителей Калифорнии показал: если человеку было больше 61 года и он принимал антигистаминное средство, у него снижался риск заражения коронавирусом.В центре внимания оказались гидроксизин (также используется как транквилизатор), дифенгидрамин и азеластин. Данные средства, как показали тесты in vitro, проявляют прямую противовирусную активность в отношении коронавируса SARS-CoV-2. Хотя механизмы, с помощью которых специфические антигистаминные препараты оказывают противовирусное действие, пока не установлены, у ученых есть предположения.К примеру, гидроксизин и, возможно, азеластин, связывают ангиотензинпревращающий фермент-2 (ACE2) и сигма-1-рецептор. А именно АСЕ2 используется коронавирусом для проникновения в клетки тела.