Трансплантация стула может стать спасением от тяжелого заболевания
«Эта терапия все еще находится в зачаточном состоянии, но исследования, подобные нашему, помогают выявить ключевые факторы, способствующие ее общему успеху», - подчеркивает Каземян, аспирант инженерной школы UBC.
По ее словам, C. difficile – одна из наиболее часто выявляемых инфекций, оказывающая негативное влияние на кишечные микроорганизмы пациента. У человека, переболевшего C. difficile, микробиота не обновляется самостоятельно. Следовательно, FMT может помочь путем воссоздания исходной экосистемы или совершенно новой альтернативной. Исследование было представлено в Nature Research.
Самые свежие новости медицины на нашей странице в Вконтакте
https://www.medikforum.ru - Добавил gorizont в категорию Разное
Добавить комментарий