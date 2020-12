Трансплантация стула может стать спасением от тяжелого заболевания

Используя анализ генетического материала и машинное обучение, исследователи Университета Британской Колумбии (UBC) определили несколько ключевых факторов для обеспечения успешной трансплантации фекальной микробиоты (FMT), которая оказалась эффективной при лечении бактериальных инфекций в кишечнике, включая такие заболевания, как C. difficile, болезнь Крона, колит и даже ожирение, рассказывает ведущий автор Негин Каземян.«Эта терапия все еще находится в зачаточном состоянии, но исследования, подобные нашему, помогают выявить ключевые факторы, способствующие ее общему успеху», - подчеркивает Каземян, аспирант инженерной школы UBC.По ее словам, C. difficile – одна из наиболее часто выявляемых инфекций, оказывающая негативное влияние на кишечные микроорганизмы пациента. У человека, переболевшего C. difficile, микробиота не обновляется самостоятельно. Следовательно, FMT может помочь путем воссоздания исходной экосистемы или совершенно новой альтернативной. Исследование было представлено в Nature Research.