Врач назвал простые продукты для поддержания организма зимой
Одним из простых, но очень полезных зимой продуктов врач назвал репу. Корнеплод, по его словам, богат антиоксидантов, снижающими риск воспалений и рака. Другие достоинства репы - насыщенность витамином К.
«Регулярное употребление этого продукта улучшает здоровье сердца, укрепляет кости и также помогает наладить пищеварение», - рассказала врач на портале MSN.
Также для поддержания организма зимой медик рекомендует употреблять финики. В их состав входят такие важные для хорошего иммунитета вещества, как железо, белок, разнообразные витамины.
Другим простым продуктом, помогающим сохранить здоровье до весны, является овес.
«Овсянка восполняет необходимость организма в цинке, который повышает иммунитет, и растворимых волокнах, важных для здоровья сердца и пищеварения», - пояснила врач.
Дополнительно доктор Менон посоветовала зимой налегать на капусту. Эксперт назвала овощи из крестоцветных крайне важными для поддержания иммунитета в период холодов – их потребление, например, помогает предотвратить заболевание простудой. Это объясняется высокими уровнями витаминов С и А, которыми полна даже простая капуста.
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