Врач назвал простые продукты для поддержания организма зимой

Эти простые продукты питания эффективно поддерживают зимой организм, которому необходимо больше энергии, чтобы согреть тело, рассказала индийский врач диетолог Парвати Менон.Одним из простых, но очень полезных зимой продуктов врач назвал репу. Корнеплод, по его словам, богат антиоксидантов, снижающими риск воспалений и рака. Другие достоинства репы - насыщенность витамином К.«Регулярное употребление этого продукта улучшает здоровье сердца, укрепляет кости и также помогает наладить пищеварение», - рассказала врач на портале MSN.Также для поддержания организма зимой медик рекомендует употреблять финики. В их состав входят такие важные для хорошего иммунитета вещества, как железо, белок, разнообразные витамины.Другим простым продуктом, помогающим сохранить здоровье до весны, является овес.«Овсянка восполняет необходимость организма в цинке, который повышает иммунитет, и растворимых волокнах, важных для здоровья сердца и пищеварения», - пояснила врач.Дополнительно доктор Менон посоветовала зимой налегать на капусту. Эксперт назвала овощи из крестоцветных крайне важными для поддержания иммунитета в период холодов – их потребление, например, помогает предотвратить заболевание простудой. Это объясняется высокими уровнями витаминов С и А, которыми полна даже простая капуста.