Биологи узнали о способности чая подавлять активность частиц коронавируса

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Содержащиеся в чае летучие вещества могут нейтрализовать частицы SARS-CoV-2. Исследование на соответствующую тему провели биологи из Японии.Результаты исследования показали, что катехины и другие вещества из чая могут замедлять активность частиц вируса.Эффективность показал не только черный, но и зеленый чай. Напиток нейтрализовал частицы вируса или тормозил процесс их попадания в здоровые клетки.Ученые не знают, как летучие вещества чая поведут себя в организме человека.Их эксперимент проводился при финансировании японских чайных компаний, что может повлиять на выводы исследования.