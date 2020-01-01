Биологи узнали о способности чая подавлять активность частиц коронавируса
Результаты исследования показали, что катехины и другие вещества из чая могут замедлять активность частиц вируса.
Эффективность показал не только черный, но и зеленый чай. Напиток нейтрализовал частицы вируса или тормозил процесс их попадания в здоровые клетки.
Ученые не знают, как летучие вещества чая поведут себя в организме человека.
Их эксперимент проводился при финансировании японских чайных компаний, что может повлиять на выводы исследования.
Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей медицины
http://neboley.com.ua - Добавил lavrentiya в категорию Инфекционные болезни
Добавить комментарий