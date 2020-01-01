Биологи узнали о способности чая подавлять активность частиц коронавируса

Содержащиеся в чае летучие вещества могут нейтрализовать частицы SARS-CoV-2. Исследование на соответствующую тему провели биологи из Японии.

Результаты исследования показали, что катехины и другие вещества из чая могут замедлять активность частиц вируса.

Эффективность показал не только черный, но и зеленый чай. Напиток нейтрализовал частицы вируса или тормозил процесс их попадания в здоровые клетки.

Ученые не знают, как летучие вещества чая поведут себя в организме человека.

Их эксперимент проводился при финансировании японских чайных компаний, что может повлиять на выводы исследования.
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