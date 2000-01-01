Лекарства от астмы связали с преждевременными родами

Согласно новому исследованию, опубликованному в журнале PLOS ONE, употребление лекарств от астмы во время беременности, связано с преждевременными родами и малым весом при рождении.В новом исследовании ученые проанализировали все роды в Уэльсе после 24 недель в период с января 2000 года по декабрь 2010 года с соответствующими данными по рецептам, получаемым матерями на лекарства от астмы (117 717 родов).Воздействие лекарства определялось использованием как минимум одного препарата в течение всей беременности. Употребление данных лекарств было связано с рождением до 32 недель беременности (коэффициент риска 1,33) и массой тела при рождении ниже 10-го процентиля (коэффициент риска 1,10).Более того, прекращение приема лекарств от астмы во время беременности было связано как с родами до 32 недели, так и с рождением до 37 недели беременности. Мертворождение было также более распространено среди женщин, которым прописывались лекарства от астмы, особенно если они принимались в течение беременности.