Больше стаж ожирения – выше риск диабета и болезней сердца

Насколько сильно ожирение влияет на риск развития болезней сердца и сосудов, зависит от его продолжительности. Новое исследование показало, что чем меньше люди живут с ожирением, тем ниже у них риск сахарного диабета.Ожирение и его продолжительностьОб ожирении говорят, когда индекс массы тела (ИМТ) у человека превышает 30. Чтобы вычислить этот показатель, вес в килограммах нужно разделить на квадрат роста в метрах. Ожирение считается важным фактором риска сердечно-сосудистых заболеваний и смерти от них. В то же время, известно, что у людей с ожирением вероятность развития болезней сердца и сосудов может быть разной. Одна из вероятных причин этого – разница в количестве лет, прожитых с таким избытком веса.Авторы нового исследования указывают, что проблеме связи «стажа ожирения» и сердечнососудистого риска ученые уделяли сравнительно мало внимания. Одно из предыдущих исследований показало, что молодые люди, страдающие от ожирения, «накапливают» сердечно-сосудистый риск в течение всей дальнейшей жизни. Известно, что чем длительнее ожирение, тем выше вероятность появления других факторов сердечно-сосудистого риска: метаболического синдрома, сахарного диабета 2 типа, гипертонии, нарушения обмена липидов.На последствия ожирения может влиять не только его продолжительность, но и степень тяжести. Ранее ученым не удавалось установить, в какой степени каждый из этих двух факторов влияет на риск болезней сердца и сосудов.Продолжительность или тяжесть?В новом исследовании ученые постарались учесть, как влияет на риск развития болезней сердца ожирение различной тяжести и продолжительности. Они обработали данные почти о 21 тысяче человек, за которыми наблюдали в течение 30 лет (с возраста 10 лет до 40 лет). Авторы исследования учли динамику изменения массы тела каждого участника исследования и важные факторы сердечно-сосудистого риска: артериальное давление, уровень холестерина и гликированного гемоглобина (маркера сахарного диабета) в крови.Большее количество лет с ожирением было связано с худшими показателями факторов сердечно-сосудистого риска. Особенно выразительна эта связь была для гликированного гемоглобина. У людей со стажем ожирения пять лет его уровень был в среднем на 5% выше, чем у тех, кто не страдал ожирением. Через 20-30 лет ожирения этот показатель вырастал до 20%. В данном случае длительность ожирения играла самостоятельную роль, независимо от его тяжести.Аналогично, уровни артериального давления и уровня холестерина в крови, были связаны с продолжительностью ожирения, однако тяжесть ожирения оказывала на них большее влияние.Что это значит?Существует тенденция «омоложения» ожирения, указывают авторы исследования. Оно развивается во все более раннем возрасте и, соответственно, действует на здоровье людей в течение долгого времени.«Наши данные говорят о том, что рекомендации по предупреждению раннего развития ожирения и, соответственно, сокращение периода его воздействия в течение жизни, могут помочь снизить риск сахарного диабета», - пишут ученые. Они указывают, что эта мера должна быть эффективной вне зависимости от тяжести диабета.