Названы полезные для похудения жирные продукты

Жирные продукты могут быть полезными для похудения, поскольку хорошо помогают утолять голод, обходясь без дополнительных перекусов.«Полезные жиры помогают организму регулировать уровень гормонов голода и подавлять тягу к высококалорийной пище», - объяснили эксперты .Также, констатируют специалисты, из жирных продуктов лучше усваиваются важные для похудения микроэлементы, витамины и минералы. Диетологи порекомендовали тем, кто хочет стать стройнее, включить в рацион следующие продукты.Авокадо – помимо жирных мононенасыщенных кислот в нем также присутствуют клетчатка и белок: такое сочетание обеспечивает очень продолжительное ощущение сытости.Яйца – их желтки также богаты полезными для похудения мононенасыщенными жирами, а белка в них даже больше, чем в белой части.Темный шоколад – входящее в его состав масло какао помогает приглушить аппетит, а другие компоненты (клетчатка, железо, магний, марганец) стимулируют метаболическую активность, благодаря которой интенсивнее сжигается жир.Кокосовое масло. Согласно данным, опубликованным журналом Lipids, его потребление содействует уменьшению жира в области живота.Рыба – жирные породы в виде лососевых, сардин, сельди, скумбрии, обеспечивают организм омега-3 жирными кислотами и белком, что благоприятно сказывается на обмене веществ, подавляет аппетит.