Эксперты рассказали, почему нужно есть грибы

В мире не так много людей, которые по каким-то причинам не едят грибы, но если вы являетесь одним из них, то вам следует знать, что грибы просто должны присутствовать в здоровом рационе.Грибы — низкокалорийный продукт, богатый витаминами и минералами, а также разными биологически активными веществами. В грибах особенно нуждаются люди, которые в силу тех или иных обстоятельств не употребляют мясо — говорят эксперты-диетологи.В грибах содержатся витамины группы B, а также витамин D — соответственно, грибы укрепляют скелет, мышцы и зубы. Селен, который входит в состав грибов, способствует правильной работе иммунной системы, что особенно актуально во время пандемии. Грибы помогают организму бороться с воспалительными реакциями — за это отвечают мощные антиоксиданты, которые есть в составе грибов.Грибы не содержат холестерин, но зато содержат хитин и бета-глюкан — эти вещества помогают держать в норме уровень так называемого "плохого" холестерина. Диетологи отмечают, что грибы относятся к тем продуктам питания, которые поддерживают молодость человеческого организма — такое воздействие основано, в частности, на эрготионеине и глутатионе, редуцирующих клеточный стресс. Самые полезные грибы для сохранения молодости — белые.