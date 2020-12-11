Многие люди переедают за ужином, и чтобы этого не допустить, следует придерживаться нескольких правил – например, не есть перед телевизором или глядя в смартфон.Диетологи отмечают, что в начале дня контролировать свои пищевые пристрастия легче, но по мере того, как день подходит к концу, нас все больше тянет к привычной пище и вредным лакомствам. Под гнетом усталости и стресса организм требует разрядки и хоть каких-то положительных эмоций. Самый простой способ решить проблему – вкусная еда, как правило, сладкая, жирная и калорийная.Проблема в том, что регулярное употребление такой пищи за ужином быстрее приводит к появлению лишнего веса и метаболических нарушений. Вот семь правил, которых диетологи советуют придерживаться за ужином, чтобы держать под контролем количество еды и ее калорийность в конце дня, их опубликовало издание Times of India.Использовать небольшие тарелки. Габаритная тарелка означает больше еды и больше калорий. Чтобы избежать переедания, следует пользоваться компактной посудой, стараясь наполнить ее полезными и здоровыми продуктами.Меньше масла. Распространенная ошибка, которую совершают многие при приготовлении пищи на ужин – игнорирование калорийности растительного масла. Даже если вы используете полезные жиры, такие как оливковое масло, кокосовое или топленое, их количество должно быть минимальным.Перекусывать. Еще одна причина переедания за ужином – слишком долгий период без пищи после обеда. Длительный перерыв провоцирует сильный голод, который трудно контролировать. Между обедом и ужином должен быть перекус – например, орехами.Пить воду. Жидкость не только увлажняет организм, но также создает ощущение сытости, помогает меньше съедать. Совет диетологов: выпивать один большой стакан воды за 30 минут до ужина.Есть картофель. За ужином полезно съедать немного отварного или запеченного картофеля (например, вместо хлеба). Исследования показывают, что он имеет самый высокий уровень насыщения по сравнению с любыми другими углеводными продуктами. Бытует мнение, что картофель полнит. Напротив, он богат клетчаткой, а его углеводы – качественные, полезные организму. Просто нужно потреблять его в умеренных количествах.Питаться осознанно. Не нужно отвлекаться во время еды – потребление пищи во время просмотра телевизора или смартфона способствует перееданию, поскольку мозг отвлекается и не ощущает адекватно насыщение.Не есть перед сном. Сон сразу после приема пищи – плохая идея: это плохо сказывается на состоянии пищеварительной системы и качестве сна. Диетологи рекомендуют ужинать за 2 часа до сна, а если стоит задача похудеть, то и раньше.