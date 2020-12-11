Для уменьшения тяги к сладкому специалисты советуют употреблять продукты, богатые аминокислотой тирозином.Тяга к сладкому – одна из главных причин, по которой большинству людей трудно придерживаться ограничительного рациона для потери лишних килограммов. Такая тяга обусловлена потребностью мозга в награде, так что, откусив один кусочек любимого сладкого продукта, становится невозможно остановиться.Ссылаясь на отчет исследователей Нью-Йоркского университета, издание Times of India пишет, что прилив сахара увеличивает выработку инсулина в организме, что способствует выбросу дофамина, гормона хорошего самочувствия. Подобная взаимосвязь закрепляет зависимость от сахара, однако ученые констатируют: повысить уровень дофамина можно не только употреблением сладких продуктов. Было установлено, что аминокислота тирозин также может побуждать мозг выделять дофамин и другой нейротрансмиттер, благодаря чему улучшается контроль над потребностью в сахаре, быстро уменьшается тяга к сладкому.«Употребляя пищу, богатую аминокислотой тирозином, вы сможете победить свою тягу к сладкому и быстрее сбросить лишние килограммы», - констатируют эксперты издания.Они назвали пять продуктов, которые быстро уменьшают тягу к сладкому.Яйца. Богатые белком и полезными жирами, являются одним из лучших продуктов для похудения. В вареном виде эффективно насыщают и снижают тягу к еде. Яичный желток содержит хлор – питательное вещество, известное своими жиросжигающими свойствами.Молочные продукты. Молоко и сыр являются хорошим источником белка, кальция, витаминов, минералов и жирных кислот, благодаря чему быстро поднимают уровень энергии, улучшают работу мозга. Все это позволяет обуздать нездоровую тягу к сладкому.Орехи и семена. Аминокислотой тирозином богаты арахис и семена кунжута. Но в целом практически все орехи насыщены полезными жирами, клетчаткой и белком, что является отличным сочетанием для контроля в питании.Соевые бобы. Помимо тирозина насыщают организм полноценным белком. Тофу и соевое молоко помогают не только побороть тягу ко всему сладкому, но и ускоряют процесс восстановления мышц, уменьшают уровень плохого холестерина в организме.Яблоки. Благодаря высокому содержанию аминокислоты тирозина, стимулирующей синтез дофамина, являются одним из лучших продуктов, избавляющих от плохого настроения. Эти фрукты также содержат ключевые питательные вещества – витамин С, витамин К и калий, способные ускорять обмен веществ, содействовать похуданию.