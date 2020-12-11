Наиболее вредные для мозга продукты названы врачом Лизой Москони

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К наиболее вредным для мозга продуктам врач из США Лиза Москони причислила источники насыщенных жиров животного происхождения.«Из всех органов мозг легче всего повредить неправильным питанием», - рассказал журналистам доцент кафедры неврологии и радиологии Корнеллского университета Лиза Москони.По словам врача, продукты, отличающиеся высокими дозировками насыщенного животного жира, способствуют развитию негативных сосудистых процессов – росту холестериновых отложений, потере эластичности. Это, в свою очередь, провоцирует проблемы с кровообращением мозга и нарушения когнитивного свойства.Самыми показательными симптомами того, что мозг человека страдает от злоупотребления вредными продуктами, являются«вялость, затуманенность мозга и сонливость», предупредила Москони.Врач подчеркнула, что потребление названных продуктов на регулярной основе может негативно повлиять на функциональные и структурные элементов мозга, поспособствовать его ускоренному старению и появлению деменции.Для профилактики мозговой дегенерации врач посоветовала включать в рацион богатые антиоксидантами продукты. Оздоровительным эффектом в отношении центральной нервной системы обладают витамины С и Е, бета-каротин, жирные кислоты омега-3, а также комплекс витаминов В, которому присущи противовоспалительные свойства.