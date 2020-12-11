Определено снижающее риск смерти у женщин с COVID-19 лекарство

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Ученые определили, что лекарство диабетиков, метформин, обладает снижающим риск смерти у женщин с COVID-19 эффектом.То, что лекарство, используемое в лечении сахарного диабета, улучшает защиту болеющих ковидом женщин от смерти, было определено американскими учеными (Медицинская школа Университета Миннесоты). Их работе посвящена статья в Lancet.«Препарат метформин, использующийся для лечения диабета второго типа, может снизить риск смерти при COVID-19 у женщин», - сообщает журнал.Исследователи заключили, что данное лекарство способствует повышению уровня противовоспалительного цитокина ИЛ-10. Одновременно при его приеме сокращается концентрация воспалительных маркеров.Авторами проекта были изучены истории болезни 6 256 человек, часть которых (2 333 человека) употребляли метформин. Смертность среди тех, кто принимал лекарство, составила 16,9%. Среди пациентов, не использовавших его – 20,2%.Ученые определили, что ощутимый эффект снижения риска смертности в связи с приемом препарата, наблюдался у женщин.«У женщин, которым назначали метформин до госпитализации, риск смерти оказался на 21-24% ниже, чем у мужчин», - определили научные специалисты.