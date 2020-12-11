Российские ученые создали рецепты шоколада и кексов для здоровья и долголетия

Специалисты Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова создали рецепты сладостей, которые сохраняют здоровье и обеспечивают долголетие.Ученые РЭУ имени Плеханова разработали новые рецепты таких вкусных кондитерских изделий, как кексы, шоколад, пряники и вафли — новые сладости обладают увеличенной пищевой ценностью. "Созданные изделия не просто вкусные, но и очень полезные. Они обеспечивают защиту от вредных свободных радикалов, а также помогают привести в норму микроэлементный и витаминный состав еды", — сказала Манана Ткешелашвили, заместитель главы НИИ "Продовольственная безопасность" РЭУ имени Плеханова."Сласти довольно проблематично сделать обогащенными продуктами, т.к. речь идет о высококалорийной еде. Но нам удалось повысить пищевую ценность кондитерских изделий, применив особые белки и биологически активные соединения. На основе двух белковых компонентов было произведено моделирование смесей, близких к "идеальному" белку по уровню незаменимых аминокислот", — сказала Ткешелашвили, добавив, что уровень полезных веществ в полученных сластях соответствует дневной норме.Создатели новых десертов отметили, что их разработки можно производить на любом российском предприятии. При этом, ингредиенты для сластей могут быть как отечественными, так и импортными.