Названы причины, вызывающие ночную потливость

В каких случаях с этим симптомом нужно бороться.В коже взрослого человека расположено от 2 до 5 миллионов потовых желёз. Они вырабатывают жидкость, в которой растворены соли, белки, холестерин, аминокислоты и азотистые вещества. За сутки при комнатной температуре человек выделяет 400–600 мл пота, который нужен для увлажнения кожи и охлаждения тела.Работу потовых желёз регулирует автономная нервная система и её биологически активные вещества, медиаторы ацетилхолин, пилокарпин, а также гормоны надпочечников. Поэтому человек не может больше или меньше потеть, если просто захочет этого.Ночью и во сне все процессы в организме замедляются, в том числе и выделение пота. Но этого не происходит, если у человек спит в жаркой комнате или ел на ужин острую пищу. Обычно такая потливость проходит сама, и помощь врача не нужна.Но иногда повышенное потоотделение, или гипергидроз, во сне связано с причинами, при которых без специального обследования и лечения не обойтись.КлимаксУ женщин после 45–50 лет снижается функция яичников, они вырабатывают меньше эстрогенов. Гипофиз пытается стимулировать половые железы и усиливает выброс фолликулостимулирующего и лютеинизирующего гормонов. Последний способен быстро повышать температуру тела и активнее синтезируется вечером. Поэтому женщина чувствует прилив жара и начинает сильно потеть.Что делатьПри появлении признаков климакса обратитесь к гинекологу. Врач проведёт обследование и назначит заместительную гормональную терапию эстрогенами. Они не остановят наступление менопаузы, но уменьшат неприятные симптомы.Вредные привычкиВ сигаретах содержится много никотина, который имитирует действие медиатора ацетилхолина и стимулирует потовые железы. У людей, которые давно и активно курят, этот эффект может проявляться в ночное время.При злоупотреблении алкоголем активируется другой механизм, связанный с похмельным синдромом, который наблюдается уже через несколько часов после выпитого спиртного. У человека нарушается терморегуляция, выработка гормонов, в том числе тех, которые влияют на функцию потовых желёз. Поэтому плохой сон сопровождается усиленным потоотделением.Что делатьЕсли ночная потливость становится постоянной, откажитесь от сигарет или хотя бы не курите перед сном. При алкогольной зависимости пройдите курс лечения у нарколога, иначе кроме обильного потоотделения могут появиться и другие проблемы со здоровьем.Эндокринные болезниПри болезнях эндокринных органов изменяется работа потовых желёз. Поэтому развивается гипергидроз. Чаще всего он наблюдается при следующих патологиях:гипертиреоз;сахарный диабет;феохромоцитома;акромегалия.Что делатьДля лечения усиленного потоотделения обратитесь к терапевту. Он назначит анализ на гормоны. Если показатели отличаются от нормы, то вас отправят к эндокринологу, чтобы подобрать подходящее лечение.Ночное апноэНочное апноэ — это потенциально опасное состояние, внезапная остановка дыхания во сне. При этом человек не ощущает, что перестал дышать, но у него усиливается потоотделение. Дополнительный симптом, о котором могут сказать близкие, — сильный храп.Ночное апноэ увеличивает риск развития сердечной недостаточности, инфаркта и инсульта и часто появляется у мужчин и женщин с ожирением и артериальной гипертензией.Что делатьЕсли родные говорят, что вы сильно храпите во сне, а утром у вас появляется головная боль и сильная слабость, обратитесь к терапевту. Он назначит обследование и может порекомендовать:сбросить вес;отказаться от курения и алкоголя;не спать на спине;не пить снотворные.Также иногда врачи помогают подобрать специальную маску или мундштук для сна, а в некоторых случаях направляют на операцию.ИнфекцииИногда ночное потоотделение бывает у людей, которые заразились ОРВИ или не знают о своём хроническом инфекционном заболевании. Например, часто такой симптом возникает при туберкулёзе, причём другие признаки болезни не всегда видны.Потливость, которая появляется приступами, сопровождается ознобом и повышением температуры, характерна для малярии. Это инфекционное заболевание, которое передаётся через укус комара. Оно встречается в странах с жарким и влажным климатом, поэтому некоторые привозят возбудителя из путешествия в Индию или Африку.Что делатьПри ночной потливости, которая сопровождается небольшим повышением температуры, запишитесь к терапевту. Если лихорадка сильная, а особенно если несколько дней назад вы прилетели с отдыха в экзотической стране, вызывайте скорую.ЛекарстваГипергидроз может быть связан с побочным эффектом лекарственных препаратов. Люди иногда сильно потеют ночью, если вынуждены принимать антидепрессанты, бета-блокаторы или вводить инсулин.Что делатьЕсли вам назначили лекарство, после которого появилась ночная потливость, нужно сказать об этом лечащему врачу. Он поменяет препарат или снизит его дозировку.ОпухолиЗлокачественные опухоли на начальных стадиях не дают заметных симптомов. Например, при лейкозе — раке крови — возникает усиленное потоотделение, иногда беспокоит озноб, слабость, боли в костях, носовые кровотечения. А при опухоли лимфатической системы, лимфоме, также появляется ночной пот, увеличиваются лимфоузлы, без видимой причины падает масса тела.Что делатьЭти заболевания невозможно диагностировать без специального обследования. Поэтому обязательно запишитесь на приём к терапевту: он назначит анализы крови, костного мозга, при необходимости — КТ или МРТ.