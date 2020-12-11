Депрессию у детей и подростков связали с риском смерти, травм и ряда болезней

У детей и подростков, которые страдают от депрессии, в будущем выше риск преждевременной смерти, а также 65 различных болезней и патологических состояний.Ученые проанализировали данные о полутора миллионах жителей Швеции, родившихся в 1982-1996 годах. За участниками наблюдали с возраста пяти лет до 2013 года. У 37 тысяч из них была диагностирована депрессия в возрасте от пяти до 19 лет. На момент завершения исследования им было от 17 до 31 года.Авторы исследования фокусировались на 69 различных патологиях. Оказалось, риск 66 из них увеличен у людей, которые страдали от депрессии в детском и подростковом возрасте. Среди них:преждевременная смерть (в шесть раз),сахарный диабет (в шесть раз),болезни почек (в три раза),вирусный гепатит (в шесть раз),расстройства сна (в восемь раз),самовредительство (в 14 раз).У женщин на фоне депрессии чаще встречались травмы, болезни мочевыводящей и дыхательной систем. У мужчин – ожирение, болезни щитовидной железы, экзема.По мнению ученых, их данные подчеркивают, что детям и подросткам, у которых диагностирована депрессия, нужна медицинская помощь. В том числе, им может быть полезен скрининг на ряд соматических и психических болезней.Авторы исследования предполагают, что частично эти риски могут быть связаны с сопутствующими психиатрическими проблемами: злоупотреблением наркотическими веществами и тревожностью. Однако для лучшего понимания этого феномена требуются дальнейшие исследования.«Нам нужно больше исследований, чтобы оценить причинную связь между депрессией и другими болезнями. Сейчас мы не можем сказать, ведет ли депрессия к увеличенному риску определенных болезней или существуют факторы, который увеличивают риск как депрессии, так и этих болезней», - сказала Марика Леоне (Marica Leone), ведущий автор исследования.