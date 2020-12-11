Помимо шоколада и мандаринов: врач назвал продукты, вызывающие высыпания на коже

По словам врача аллерголога иммунолога Владимира Болибока, продукты, которые содержат гистамин и повышают его уровень в организме, могут вызывать высыпания на коже, ошибочно называемые аллергией.Многие знают, что съеденные мандарины и шоколад могут поспособствовать высыпаниям на коже и зуду. Их часто неправильно истолковывают как аллергическую реакцию организма, хотя аллергией подобные симптомы не являются.«На самом деле высыпания на коже, которые появляются из-за употребления мандаринов и шоколада, – это дерматит, возникающий из-за переизбытка гистамина», - рассказал врач в интервью.Болибок пояснил, что большая часть случаев кожной сыпи после каких-то продуктов, относятся к псевдоаллергическим реакциям, а настоящая аллергия на пищу бывает значительно реже.Врач добавил, что уровень гистамина у разных людей различается, поэтому реакции у них вызывает разное количество содержащих его продуктов – кому-то хватает совсем небольших доз. Болибок назвал продукты, вызывающие высыпания на коже, помимо уже упомянутых шоколада и мандаринов.«Помимо мандаринов и шоколада рекомендуется не злоупотреблять зеленым горошком, арахисом, сыром тофу, нутом, фасолью и другими бобовыми, поскольку в них тоже содержится гистамин», - предупредил эксперт.