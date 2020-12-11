Физическая форма матери влияет на рост и развитие ребенка

Исследование предполагает, что когда молодые матери занимаются спортом, они, вероятно, улучшают метаболическое здоровье новорожденного в долгосрочной перспективе.Липидный метаболит, называемый 12,13-diHOME, содержится в грудном молоке и, по-видимому, связан с положительным набором веса младенца и составом тела в раннем постнатальном периоде. Более того, физическая форма матери, особенно, если она занимается спортом, по-видимому, повышает уровень метаболитов в грудном молоке и может принести пользу потомству.Авторы предполагают, что 12,13-diHOME, а также связанные метаболиты из грудного молока обладают защитным эффектом против развития ожирения у потомства. Они также предполагают, что однократные упражнения матери могут повысить уровень метаболита, что может принести пользу потомству с точки зрения здорового роста и развития.