Травматолог рассказал, как не пострадать из-за гололеда

Ортопед-травматолог Александр Коваленко дал важные советы гражданам, чтобы те избежали травм во время таких погодных условий.По словам врача, люди часто не по правилам переходят дорогу в местах, где проезжая часть посыпана или почищена.«Уже вступили в силу новые ПДД, которые раньше рекомендовали, а сейчас обязывают пешеходов иметь светоотражатели на одежде. Поэтому я тоже всех людей призываю носить зимнюю обувь и передвигаться в темное время суток со светоотражателями на одежде», — отметил он.Также врач дал советы о том, как правильно передвигаться по льду.«Вообще-то в такую погоду нужно стараться поменьше выходить из дома. Если вы идете на подъем, то лучше передвигаться боком. Ходите медленно, приставными шагами», — завершил он.