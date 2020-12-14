Травматолог рассказал, как не пострадать из-за гололеда
По словам врача, люди часто не по правилам переходят дорогу в местах, где проезжая часть посыпана или почищена.
«Уже вступили в силу новые ПДД, которые раньше рекомендовали, а сейчас обязывают пешеходов иметь светоотражатели на одежде. Поэтому я тоже всех людей призываю носить зимнюю обувь и передвигаться в темное время суток со светоотражателями на одежде», — отметил он.
Также врач дал советы о том, как правильно передвигаться по льду.
«Вообще-то в такую погоду нужно стараться поменьше выходить из дома. Если вы идете на подъем, то лучше передвигаться боком. Ходите медленно, приставными шагами», — завершил он.
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