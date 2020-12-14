Пять продуктов, не подходящих для ужина

На ночь их лучше не есть.Эти продукты опасно употреблять на ночь, поскольку они могут нарушать работу пищеварительной системы, способствовать появлению изжоги и кислотного рефлюкса, ожирению и другим проблемам со здоровьем.Пищеварительная система организма наиболее активна утром, к ночи ее функционирование замедляется. Вот почему медики всегда рекомендуют легкие ужины, особенно когда человек пытается похудеть.«Когда вы съедаете тяжелую пищу на ночь, тело оказывается не в состоянии переварить ее сполна и начинает откладывать излишки жира. Если такие ужины становятся привычкой, это ведет к значительному увеличению веса», — предупреждают эксперты.Кроме того, некоторые продукты, употребляемые на ночь, могут крайне негативно влиять на состояние пищеварительной системы. Их поедание способно вызвать изжогу, расстройство желудка, кислотный рефлюкс или другие неприятные симптомы, нарушающие сон. В свою очередь, недостаток сна чреват обострением многих проблем со здоровьем, включая сердечные заболевания, диабет. Вдобавок ухудшается кровоснабжение мозга, что повышает риск возникновения когнитивных и поведенческих нарушений, перепадов настроения, усталости.Учитывая все эти причины, ужинать лучше легкими блюдами с низким содержанием углеводов, калорий и жиров, подчеркивают специалисты. Ими были названы продукты, которые опасно употреблять на ночь.Красное мясо. Оно содержит большое количество белка, полезного для похудения. Но одновременно богато жирами и калориями, что делает его слишком тяжелой пищей для потребления в конце дня. Диетологи рекомендуют избегать красное мясо – ему следует предпочесть более здоровое и легкое для ужина белое мясо, например, курятину, индейку.Мороженое.Лакомство содержит слишком большое количество сахара и калорий, чтобы не считаться опасным для потребления перед сном. Смесь молочного жира и углеводов – чересчур тяжелая нагрузка для пищеварения в ночное время, говорят специалисты.Крестоцветные овощи. Брокколи и цветная капуста – продукты из разряда «здоровое питание». Но они содержат много нерастворимой клетчатки, переваривание которой занимает больше времени. Поэтому лучше избегать этих овощей перед сном – выспаться нормально они не дадут.Кетчуп. Популярный томатный соус подсластители, способствующие росту уровня сахара в крови и активному жироотложению. В свою очередь, высокая кислотность провоцирует изжогу и расстройство желудка.Темный шоколад. Данный продукт во многих отношениях полезен для здоровья, но разные его виды все же содержат сахар, который может препятствовать процессу похудания. Также в его состав входит аминокислота, которая может держать организм в напряжении ночью, когда ему, наоборот, требуется расслабление.