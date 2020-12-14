Диабет 2 типа: добавление куркумы в еду помогает снизить уровень сахара в крови

Добавление достаточно большого количества куркумы в еду помогает снизить высокий уровень сахара в крови и вместе с этим – любые серьезные риски для здоровья, ассоциированные с диабетом.Когда дело доходит до жизни с этим заболеванием, уместны любые здоровые способы, помогающие снизить повышенный уровень сахара в крови. По мнению экспертов в области питания, одним из таких способов является добавление в еду специи куркумы, сообщает издание Express.Ссылаясь на исследования, они сообщили, что активный компонент куркумы – куркумин – помогает снизить уровень сахара в крови.«Многие исследования показывают, что куркумин может снизить уровень глюкозы в крови, а также уменьшить другие осложнения, связанные с диабетом», - цитирует издание специалистов.О пользе добавления куркумы в еду сообщает и медицинский сайт Medical News Today. Согласно его данным, испытания на животных продемонстрировали, что куркумин может оказывать положительное влияние на высокий уровень сахара в крови и улучшать чувствительность к инсулину.«Добавление куркумы в пищу и напитки помогает уменьшить воспаление и окислительный стресс, играющие большую роль в развитии диабета 2 типа», - информирует портал.Согласно сведениям, опубликованным Национальной библиотекой медицины США, куркумин обладает широким спектром физиологических и фармакологических свойств: антиоксидантными, противовоспалительными, противораковами, нейропротекторными. В свою очередь, эксперименты с крысами свидетельствуют: куркумин снижает уровень гликозилированного гемоглобина, что уменьшает концентрацию глюкозы в крови.«Антидиабетическая активность куркумина может быть связана с его мощной способностью подавлять окислительный стресс и воспаление», - констатируют ученые.Помимо того, компонент куркумы способен смягчать осложнения диабета – в частности, ослабление функции почек.Эксперты поделились советом: нужно смешать щепотку порошка корицы с молоком и куркумой, употреблять этот напиток следует утрам.«Эта комбинация сильнодействующих специй может снизить уровень инсулина и триглицеридов, которые вызваны приемом пищи с высоким содержанием жиров, что может в значительной степени снизить уровень сахара в крови», - пояснили научные специалисты.