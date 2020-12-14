Проверить своё здоровье можно с помощью лестницы
На основе различных исследований было установлено, что здоровому человеку в среднем необходимо полминуты, чтобы преодолеть четыре лестничных пролёта. Если за это время подняться по ступенькам не удалось, то необходимо обратиться к врачу и пройти полное медицинское обследование.
Примечательно, что у людей, способных пройти тест за 40 секунд, на 10% уменьшается риск преждевременной смерти в течение последующих 10 лет.
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