Проверить своё здоровье можно с помощью лестницы

Учёные разработали уникальный тест, который может пройти практически каждый житель планеты и быстро определить уровень своего здоровья. Методику назвали "тест-лестница".На основе различных исследований было установлено, что здоровому человеку в среднем необходимо полминуты, чтобы преодолеть четыре лестничных пролёта. Если за это время подняться по ступенькам не удалось, то необходимо обратиться к врачу и пройти полное медицинское обследование.Примечательно, что у людей, способных пройти тест за 40 секунд, на 10% уменьшается риск преждевременной смерти в течение последующих 10 лет.