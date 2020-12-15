Чем отличаются черный и белый хлеб? И какой из них полезнее?

Придержите лошадей, прежде чем прыгать в фургон с черным хлебом.Почему диетологи нарекают на белый хлебБелый хлеб практически лишен всех питательных качеств, включая клетчатку. При приготовлении белого хлеба пшеничная мука отбеливается, чтобы сделать ее белой, с использованием таких химикатов, как перекись бензоила, диоксид хлора и бромат калия. В довершение всего в эту муку добавляют рафинированный крахмал. Хотя все эти химические вещества используются в меньших количествах, они все же могут считаться опасными для здоровья. В довершение всего, белый хлеб часто содержит добавленные сахара, в том числе кукурузный сироп с высоким содержанием фруктозы.Неужели черный хлеб настолько полезен?Но придержите лошадей, прежде чем прыгать в фургон с черным хлебом. В то время как черный хлеб, как говорят, содержит гораздо больше клетчатки, чем традиционный белый хлеб, благодаря маркетинговым уловкам и чрезвычайно ленивому производству, большая часть «черного» хлеба, который вы видите на рынке, — это белый хлеб с коричневой окраской. На самом деле, не позволяйте посыпанному семенами хлебу ввести вас в заблуждение, думая, что вы потребляете здоровый хлеб, поскольку большинство производителей предлагают вам такой же, чрезвычайно обработанный хлеб с некоторыми вариациями, сделанными для того, чтобы он выглядел здоровым.Что вы должны сделать?Всегда выбирайте черный хлеб, в списке ингредиентов которого указано «цельнозерновой», так как он содержит больше клетчатки. Это потому, что он содержит зародыши и отруби зерна пшеницы. Фактически, отруби, присутствующие в пшеничной муке, обеспечивают клетчатку, а зародыши — белок и витамин Е. Он также содержит фитонутриент, называемый лигнанами растений, которые, как было установлено, защищают от рака груди и болезней сердца. Кроме того, цельнозерновой хлеб содержит белок, витамин B, магний, марганец, железо, фосфор, калий и цинк.Исследование черного и белого хлебаИсследование, опубликованное в журнале Cell Metabolism, не показало большей пользы для здоровья для тех, кто ел цельнозерновой хлеб, чем тех, кто употреблял белый. Некоторым людям лучше употреблялся цельнозерновой хлеб, а другим — белый хлеб. Исследователи предположили, что диетический совет относительно хлеба подходит далеко не всем. Ученые из Института науки Вейцмана в Израиле отобрали 20 здоровых участников, которые регулярно ели хлеб. Они были разделены на две группы, первая ела белый хлеб, а вторая — черный. Это было в течение недели, затем был период вымывания, и они пробовали альтернативный хлеб в течение недели. Хлеб составлял четверть их дневной калорийности. Основная цель исследования заключалась в том, чтобы изучить влияние на глюкозу и обработку глюкозы в организме.Исследователи измерили у участников уровни глюкозы, жира и холестерина. Они обнаружили что вопреки распространенному мнению, не было клинически значимых различий между действием двух видов хлеба. В рамках результатов разные люди, казалось, по-разному реагировали на хлеб, поэтому было высказано предположение, что некоторые результаты могли компенсировать друг друга в данных. Исследователи заявили, что результаты отражают идею о том, что универсальные диеты не будут работать, потому что люди по-разному реагируют на одни и те же продукты — вероятно, из-за изменений в их кишечных бактериях.