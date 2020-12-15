Повышенный холестерин: четыре простых способа снизить его уровень

Простыми способами снизить повышенный уровень холестерина в крови являются употребление клетчатки, а также уменьшение количества трансжиров в рационе питания, констатируют эксперты.Выражение «повышенный холестерин» обычно означает избыточное содержание «плохого» ЛПНП-холестерина, которому свойственно накапливаться в кровеносных сосудах и артериях. Это, в свою очередь, увеличивает вероятность возникновения заболеваний сердца и мозга, включая инфаркты и инсульты.К счастью, есть несколько достаточно простых способов естественным образом снизить уровень холестерина, сообщает издание Express, ссылаясь на рекомендации медицинских и научных специалистов.Употреблять льняное масло. Оно содержат альфа-линоленовую кислоту (ALA), являющуюся разновидностью незаменимых жирных кислот омега-3. На состояние сосудов ALA оказывает оздоровительное действие: защищает сосудистую ткань от воспаления, способствует ее эластичности, препятствует повреждениям на стенках сосудов, превращающихся со временем в очаги скопления холестериновых бляшек.«Есть веские доказательства того, что льняное масло может снижать уровень холестерина, способствуя сокращению концентрации триглицеридов в крови подобно рыбьему жиру», - информирует источник.Сократить потребление трансжиров. Согласно данным медицинского портала WebMD, исключение трансжиров из повседневного рациона ассоциируется со снижением уровня холестерина в организме. Трансжиры являются типом искусственно синтезированных жирных кислот, в свое время их разработка позволила получить такой дешевый аналог сливочного масла, как маргарин. Сегодня их источниками являются разнообразные кондитерские изделия, замороженные полуфабрикаты.«Обращайте внимание на пометку «гидрогенизированное масло» на упаковке пищевых продуктов – это еще одно название трансжиров», - предупреждают специалисты.Употреблять больше клетчатки. Еще один простой способ снизить повышенный холестерин – употреблять в пищу продукты, которые содержат много растворимой клетчатки: овсянку (из цельного зерна), яблоки, чернослив, фасоль и другие бобовые. Данный вид пищевых волокон не позволяет организму усваивать холестерин из пищи в полной мере, он связывается и выводится со стулом.«Исследования показывают, что люди, которые увеличивают свое потребление клетчатки на 5-10 граммов в день, добиваются заметного сокращения концентрации ЛПНП-холестерина», - пишет WebMD.Полюбить артишоки. Этот растительный продукт действенно помогает снизить уровень холестерина в крови благодаря обилию клетчатки, а также некоторых соединений.«Антоцианы, фенолы, флавоноиды и другие антиоксидантные компоненты, содержащиеся в артишоках, предотвращают окисление холестерина, усиливающее его вредное воздействие на артерии», - объяснили эксперты.Они апеллируют к результатам исследования, участники которого ежедневно в течение шести недель принимали экстракт листьев артишока. Это поспособствовало снижению общего холестерина и холестерина ЛПНП в организме людей на 18,5% и 22,9% соответственно.