Мясников перечислил влияющие на появление камней в почках продукты

Существуют продукты, влияющие на защиту от появления камней в почках, так и, напротив, способствующие их возникновению.Известный российский медик Александр Мясников коснулся темы появления почечнокаменной болезни. Он пояснил, что определенные продукты питания обладают свойством предотвращать возникновение камней в почках или же повышать риск их образования.«Допустим, кальций. Если вы едите продукты, богатые кальцием, камни в почках могут уменьшиться, а если вы принимаете таблетки с кальцием, то они увеличатся», - поделился Мясников.Также медик перечислил другие продукты, влияющие на состояние почек.Соленья. Врач посоветовал ограничивать потребление соли, поскольку ее высокое количество в рационе стимулирует образование камней.Животный белок и жиры. Увлеченность продуктами животного происхождения тоже увеличивает вероятность появления камней в почках.Шпинат и зелень. В большом количестве также увеличивают камнеобразование.Продукты с витамином С. По словам Мясникова, его повышенный уровень в организме содействует появлению камней.Бобовые. Употребление продуктов – источников растительных белков, наоборот, уменьшает риск формирования камней в почках.Помимо этого, для лучшей защиты от почечной патологии Мясников рекомендует пить больше жидкости – воду, чай и кофе без сахара.