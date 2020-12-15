Врач рассказал о заблуждениях по поводу сочетаемости продуктов

Одним из заблуждений по поводу сочетаемости продуктов является мнение о том, что вредно есть мясо вместе с макаронами или картошкой.В последнее время стали модными теории о сочетаемости продуктов. В частности, утверждается, что какие-то группы продуктов лучше не употреблять вместе – так они не усваиваются и вдобавок провоцируют разные проблемы с пищеварением. Но по поводу всего этого есть много заблуждений, рассказал врач гастроэнтеролог Константин Спахов.Эксперт прокомментировал известное мнение о вредности сочетания мяса и картофеля либо макарон. По его словам, некоторая опасность таких блюд связана с их высокой калорийностью. Однако они не вызывают брожения или гнилостных процессов в пищеварительном тракте, как можно услышать: подобное представление является заблуждением, говорит Спахов.«Рассказы о продуктах, вызывающих брожение или гниение в желудке, – это чушь: в нем настолько кислая среда, что брожение и гниение здесь невозможны. Гниение белков и брожение углеводов могут быть только при серьезном атрофическом гастрите, когда выработка кислоты очень сильно снижена», - поделился мнением врач.Также специалист высказался о том, насколько неправильным является сочетание огурцов с помидорами. Спахов назвал очередным заблуждением утверждение о нехватке ферментов для расщепления двух продуктов, съеденных вместе. Помимо того, врач счел мифом правило о том, что помидоры нельзя употреблять с блюдами из картофеля и других углеводных продуктов.«Наш организм вырабатывает ферменты для расщепления белков, жиров и углеводов одновременно. Принципы раздельного питания не соответствуют реальности. Их придумали люди, плохо знающие физиологию пищеварения», - резюмировал специалист.