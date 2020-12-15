Названы самые распространенные причины металлического привкуса во рту

Это достаточно частый симптом.Металлический привкус во рту (или дисгвезия) — крайне неприятный симптом, у которого может быть много причин. Выясняем, что может вызвать привкус металла во рту.МедикаментыБезусловно, наиболее частая причина металлического привкуса во рту – это лекарства, которые мы принимаем. Было обнаружено, что антигистаминные препараты, лекарства от кровяного давления и антибиотики вызывают неприятный привкус в качестве побочного эффекта.Часто побочный эффект вызывают также витаминные добавки, содержащие кальций, хром, железо и цинк. Конечно, виноваты также антибиотики и сердечные препараты, поэтому обязательно поговорите со своим врачом, если ваши привкус не исчезнет.БеременностьИзменения ваших вкусовых рецепторов довольно распространены во время беременности. Происходящие изменения могут быть связаны с изменением гормонов, происходящим во время беременности. Это обычно происходит в первом триместре и проходит во втором.Плохая гигиена полости ртаОтсутствие достаточного количества чистки и зубной нити может быть еще одной причиной металлического привкуса во рту. Отсутствие времени и усилий для правильной чистки зубов может привести к развитию заболеваний десен. На начальной стадии заболевания, известной как гингивит, может появиться привкус металла.Инфекция носовых пазухЗастой и скопление слизи, возникающие при респираторной инфекции, могут вызывать появление металлического неприятного привкуса во рту. В этих случаях слизь из носа и горла может быть обнаружена на языке (мазок). Этот тип проблем с носовыми пазухами может быть результатом чего угодно, от простуды до инфекции носовых пазух или среднего уха.Слишком много или слишком мало цинкаДисгевзия, состояние, которое вызывает ненормальное или нарушенное чувство вкуса, может быть результатом недостатка или избытка цинка. Дефицит цинка, может замедлить обновление клеток, что приведет к изменению вкуса. И наоборот, люди, которые потребляют слишком много цинка из-за чрезмерного употребления добавок, могут испытывать тошноту, дискомфорт в животе или дисгевзию.По данным Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов Франции, в течение 12-48 часов после употребления кедровых орехов во рту может появиться стойкий металлический привкус. К сожалению, исследователи не знают, что именно в орехе вызывает появление металлического привкуса, но он исчезнет, как только организм получит возможность полностью переработать орехи.Заболевание почек или печениВ редких случаях заболевание почек или печени может вызвать появление металлического привкуса во рту из-за накопления в организме химических веществ. Как только эти химические вещества попадают в слюну, они вызывают металлический привкус.