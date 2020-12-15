Веганская диета полезна при любой группе крови
Сохранение здоровья обычно включает в себя регулярные физические нагрузки и правильное питание. Центры по контролю и профилактике заболеваний США рекомендуют сбалансированную диету из фруктов, овощей, постного мяса и курицы, а популярная в последние годы диета по группе крови предполагает, что некоторые виды питания могут быть полезны для обладателей той или иной группы. Однако сторонники этой диеты так и не получили научных подтверждений справедливости данной концепции.
Ещё в 2013 году в Тhe American Journal of Clinical Nutrition было опубликовано исследование, авторы которого проследили за связью групп крови и кардиометаболических факторов или вероятности человека заболеть диабетом и сердечно-сосудистыми болезнями. Оказалось, что от группы крови это не зависело. Впрочем, исследователи показали, что обладатели второй группы при употреблении большого количества злаков, фруктов и овощей, имеют сниженный индекс массы тела и меньшую окружность талии, а также более низкие показатели артериального давления, холестерина и жира. Но впоследствии было установлено, что эти улучшения наступают у людей с любой группой крови, если только они начинают правильно питаться.
И вот недавнее исследование, опубликованное в JAMA Network Open, показало, что веганская диета с низким уровнем жира помогает уменьшить резистентность к инсулину и ускорить метаболизм, что полезно для контроля веса. Опять-таки, подробный анализ групп крови показал, что наличие какой-то одной из них определяющей роли не играет. При любой группе крови правильное питание дает одинаково полезное воздействие на организм.
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