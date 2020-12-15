Веганская диета полезна при любой группе крови

В ходе нового исследования его авторы не нашли доказательств того, что веганское питание идет на пользу обладателям специфической группы крови. Вместо этого ученые утверждают, что данное питание одинаково полезно для представителей всех групп.Сохранение здоровья обычно включает в себя регулярные физические нагрузки и правильное питание. Центры по контролю и профилактике заболеваний США рекомендуют сбалансированную диету из фруктов, овощей, постного мяса и курицы, а популярная в последние годы диета по группе крови предполагает, что некоторые виды питания могут быть полезны для обладателей той или иной группы. Однако сторонники этой диеты так и не получили научных подтверждений справедливости данной концепции.Ещё в 2013 году в Тhe American Journal of Clinical Nutrition было опубликовано исследование, авторы которого проследили за связью групп крови и кардиометаболических факторов или вероятности человека заболеть диабетом и сердечно-сосудистыми болезнями. Оказалось, что от группы крови это не зависело. Впрочем, исследователи показали, что обладатели второй группы при употреблении большого количества злаков, фруктов и овощей, имеют сниженный индекс массы тела и меньшую окружность талии, а также более низкие показатели артериального давления, холестерина и жира. Но впоследствии было установлено, что эти улучшения наступают у людей с любой группой крови, если только они начинают правильно питаться.И вот недавнее исследование, опубликованное в JAMA Network Open, показало, что веганская диета с низким уровнем жира помогает уменьшить резистентность к инсулину и ускорить метаболизм, что полезно для контроля веса. Опять-таки, подробный анализ групп крови показал, что наличие какой-то одной из них определяющей роли не играет. При любой группе крови правильное питание дает одинаково полезное воздействие на организм.