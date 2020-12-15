Быстрый тест на астму позволит выявить и другие болезни

Ученые разработали анализатор дыхания, который распознаёт симптомы астмы за минуты. Он позволит врачам диагностировать и другие респираторные расстройства.В арсенале медиков может появиться анализатор дыхания, позволяющий выявить респираторные расстройства всего за две минуты. Болезни лёгких - одна из основных причин заболеваемости и смертности в России, от них страдают как мужчины, так и женщины. К этим заболеваниям относят рак легких, астму, пневмонию и хроническую обструктивную болезнь легких (ХОБЛ) - общее название для группы расстройств, вызывающих нарушения дыхания. В России от ХОБЛ страдают свыше 6 миллионов пациентов.Однако бывает довольно сложно различать болезни легких, поскольку такие симптомы как одышка, кашель или хрипы при дыхании часто проявляются у самых разных недомоганий. Следовательно, пациент может не получить своевременного лечения, либо ему придётся многократно посещать врачей перед установкой диагноза. Ныне золотым стандартом диагностики лёгочных проблем является бронхоскопия - процедура, при которой необходимо проглатывать специальную трубку с камерой на конце. Но это дорогостоящая операция, требующая не менее двух квалифицированных медсестёр, а получение результатов занимает более 24 часов.Тем ценнее портативный анализатор дыхания, который исследует выдыхаемый воздух на такие параметры, как перекись водорода, углекислый газ, влажность, температура и давление. В дыхании также могут содержаться такие частицы, как жиры (липиды), аммиак и оксиды азота. Различные респираторные болезни приводят к разной концентрации этих частиц. К примеру, высокий уровень оксида азота может быть маркером воспаления дыхательных путей, связанных с астмой, а перекись водорода и повышенная температура выдыхаемого воздуха могут указывать на ХОБЛ.