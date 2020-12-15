COVID-19 мутирует, но это не причина для паники

Известный британский ученый призвал общество не паниковать из-за мутаций коронавируса. Он подчеркнул, что со стороны это кажется пугающим, но вирусы мутируют всё время.Профессор бактериологии при Абердинском университете Хью Пеннингтон в своей статье для газеты The Daly Mail призвал людей не поддаваться панике в связи с новостями о мутациях коронавируса и появлении нового штамма, который распространяется гораздо быстрее. Эти слова произнес министр здравоохранения Мэтт Хэнкок на парламентском заседании вчера, и они изрядно напугали страну. Многим людям показалось, что уже разработанные вакцины будут неэффективны против старого штамма, а новый начнёт косить британцев с удвоенной силой. Однако профессор Пеннингтон подчеркивает, что мутации свойственны всем без исключения вирусам, это их нормальное состояние, изменения осуществляются регулярно, а бояться их не следует.К примеру, вирус гриппа мутирует ещё чаще, чем коронавирус, из-за чего ученым приходится разрабатывать новые вакцины от гриппа ежегодно. Ничего страшного в мутациях вируса нет, они не слишком влияют на то, как много людей эти вирусы поражают, и как быстро распространяются. Большая часть мутаций связана с процессом репликации ДНК или РНК. Некоторые вирусы мутируют чаще остальных. Что до COVID-19, то у него количество этих мутаций меньше, но они всё равно происходят.Разработанные ныне вакцины от коронавируса помогут людям защититься и против новой мутировавшей версии, как подчёркивает учёный. Тем более, что их создатели прекрасно знали о подобной возможности. Крайне важно с помощью этих вакцин вообще познакомить организм с COVID-19, чтобы он не являлся для человека абсолютно новым патогеном. А если это знакомство уже произошло, вероятность заражения будет ниже, как и возможность развития тяжелых симптомов.