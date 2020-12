Предсказать деменцию в будущем можно по апатии

Апатия может предсказать начало некоторых форм деменции за много лет до появления симптомов, предлагая «окно возможностей» для лечения болезни на ранней стадии. К такому выводу пришла группа ученых из Кембриджского университета.Лобно-височная деменция часто диагностируют в возрасте от 45 до 65 лет. Она изменяет поведение, язык и личность. Общей чертой лобно-височной деменции является апатия с потерей мотивации, инициативы и интереса.Исследования со сканированием мозга показали, что у людей с лобно-височной деменцией это вызвано сокращением определенных участков в передней части мозга. Но апатия может начаться за десятилетия до появления других симптомов и быть признаком грядущих проблем.В исследовании, опубликованном в журнале Alzheimer's & Dementia: The Journal of the Alzheimer's Association, приняли участие 304 здоровых человека, несущих дефектный ген, вызывающий лобно-височную деменцию, и 296 их родственников с нормальными генами. За участниками наблюдали в течение нескольких лет. Ни у кого не было деменции, и большинство людей в исследовании не знали, несут ли они дефектный ген или нет. Исследователи искали изменения в апатии, тестах на память и МРТ головного мозга.«Изучая людей с течением времени, а не просто делая снимки, мы выяснили, как даже незначительные изменения в апатии предсказывают изменение познания, но не наоборот», - рассказывает Маура Малпетти, первый автор исследования. «Мы также увидели локальное сокращение мозга в областях, которые поддерживают мотивацию и инициативу, за много лет до ожидаемого появления симптомов».