Анализ показал, почему некоторые люди могут столкнуться с нехваткой витамина А

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Морковь - источник бета-каротина, который является предшественником витамина А. Но, чтобы получить от этого продукта все преимущества для здоровья, требуется активный фермент. Бета-каротин - это соединение, придающее моркови оранжевый цвет. Исследования на людях и мышах показывают, что превращение бета-каротина в витамин А снижает уровень "плохого" холестерина в крови. Таким образом, бета-каротин может защитить от развития атеросклероза.Университет Иллинойса установил: бета-каротин превращается в витамин А с помощью фермента BCO1. Генетическая вариация определяет характер фермента - более или менее активный. Людям с менее активным ферментом могут потребоваться дополнительные источники витамина А в рационе. В рамках проведенного исследования были проанализированы образцы крови и ДНК 767 здоровых молодых людей в возрасте от 18 до 25 лет. Как и ожидалось, исследователи обнаружили корреляцию между активностью BCO1 и уровнем плохого холестерина.Так, люди, у которых был генетический вариант, связанный с повышением активности фермента BCO1, имели более низкий уровень холестерина в крови. В свою очередь, тесты с мышами показали: добавление в рацион бета-каротина давало у животных менее выраженные атеросклеротические поражения (меньше холестериновых бляшек в сосудах). У мышей с высоким уровнем витамина А выделение липидов в кровоток замедлялось.До 50% населения имеют менее активный вариант фермента, говорят ученые. Это означает, что их организм медленнее вырабатывает витамин А из растительного источника. Им, возможно, следует обратиться к животным источникам витамина, молоку и сыру.