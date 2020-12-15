Анализ показал, почему некоторые люди могут столкнуться с нехваткой витамина А
Университет Иллинойса установил: бета-каротин превращается в витамин А с помощью фермента BCO1. Генетическая вариация определяет характер фермента - более или менее активный. Людям с менее активным ферментом могут потребоваться дополнительные источники витамина А в рационе. В рамках проведенного исследования были проанализированы образцы крови и ДНК 767 здоровых молодых людей в возрасте от 18 до 25 лет. Как и ожидалось, исследователи обнаружили корреляцию между активностью BCO1 и уровнем плохого холестерина.
Так, люди, у которых был генетический вариант, связанный с повышением активности фермента BCO1, имели более низкий уровень холестерина в крови. В свою очередь, тесты с мышами показали: добавление в рацион бета-каротина давало у животных менее выраженные атеросклеротические поражения (меньше холестериновых бляшек в сосудах). У мышей с высоким уровнем витамина А выделение липидов в кровоток замедлялось.
До 50% населения имеют менее активный вариант фермента, говорят ученые. Это означает, что их организм медленнее вырабатывает витамин А из растительного источника. Им, возможно, следует обратиться к животным источникам витамина, молоку и сыру.
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