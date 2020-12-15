В России обновились правила оформления больничных

Изменения вступили в силу сегодня, 14 декабря, приказом Минздрава. Теперь россияне смогут получить больничный лист в электронном виде вместе с бумажным вариантом.Листок нетрудоспособности в бумажном виде оформляется в медицинском учреждении при предъявлении документа, удостоверяющего личность. Для электронного больничного потребуется еще и СНИЛС.Нововведения коснутся также порядка оформления больничного для родителей с детьми. Теперь в случае болезни ребенка оплачиваемый период листка нетрудоспособности составит не более 15 дней. Если он оформляется в электронном виде, то в случае заболевания троих детей достаточно будет одного документа. Бумажный листок выдается один на двоих детей и второй — на третьего ребенка. Кроме того, если один родитель находится в декрете, другой член семьи теперь сможет взять больничный по уходу за больным ребенком, чтобы иметь возможность помогать супругу.В правила также добавлены новые случаи оформления листка нетрудоспособности по беременности и родам. Если беременность многоплодная и роды произошли на 22-28 неделе, продолжительность больничного составит 194 дня. При рождении мертвого ребенка или прожившего не дольше 168 часов женщине также полагается больничный.В случае угрозы распространения заболеваний, которые представляют общественную опасность, оформить больничный можно дистанционно с помощью телемедицины. Минздрав также наделил правом выдавать больничные все медицинские организации, имеющие лицензию, а также фельдшеров и врачей. В то же время врачи скорой помощи оформлять больничный не могут.Новые правила также облегчили жизнь россиян, которые трудятся на двоих работодателей — теперь можно не получать больничный лист дважды, а оформлять его в электронном виде и просто отправить номер. Право на получение листка нетрудоспособности предоставлено руководителям организаций с единственным учредителем и священникам, приговоренным к лишению свободы или исправительным работам.Ранее в правительстве РФ сообщили о том, что с 2022 года в России будет введен новый порядок выплаты больничных и материнских пособий, согласно которому все денежные средства будут перечисляться напрямую из Фонда социального страхования (ФСС), а не через работодателя.Эта система уже действует в рамках пилотного проекта «Прямые выплаты» с 2012 года в некоторых регионах, в 2020 году к нему присоединились 77 из 85 субъектов РФ. Теперь в правительстве планируют внедрить эту практику по всей России и сделать ее еще удобнее. Пособия по временной нетрудоспособности, беременности и родам будут оформляться автоматически на основании электронного больничного, никаких заявлений не потребуется.