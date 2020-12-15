Может ли алоэ вера защитить от диабетической нефропатии

Алоэ вера относится к самым распространенным лекарственным растениям в мире, так как его используют для терапии самых разных заболеваний. Новое исследование, о котором пишет сетевое издание "Интересные новости", показало, может ли это растение быть эффективным средством профилактики диабетической нефропатии.Эффективность алоэ вера в качестве средства для защиты от диабетической нефропатии изучили исследователи из Индии, которые опубликовали результаты своей работы в "Журнале диетических добавок". Диабетическая нефропатия, известная как диабетическая болезнь почек, развивается на фоне постоянно повышенного уровня сахара и приводит к хронической почечной недостаточности.Ученые доказали, что алоэ вера способствует снижению уровня холестерина, а также подавлению окислительного стресса, благодаря чему может быть неплохим средством профилактики диабетической нефропатии. Ранее произведенные исследования показали, что окислительный стресс, как и гиперлипидемия — это важные составляющие развития диабетической болезни почек, поэтому их устранение может защитить от развития заболевания.Алоэ вера, как подчеркнули исследователи, обладает целым комплексом полезных для организма эффектов. Растение содержит массу витаминов и минералов, подавляет рост болезнетворных микроорганизмов, ускоряет заживление ран, помогает при лечении язв во рту, устраняет запор, способствует улучшению состояния кожи, и так далее.