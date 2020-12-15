Может ли алоэ вера защитить от диабетической нефропатии
Эффективность алоэ вера в качестве средства для защиты от диабетической нефропатии изучили исследователи из Индии, которые опубликовали результаты своей работы в "Журнале диетических добавок". Диабетическая нефропатия, известная как диабетическая болезнь почек, развивается на фоне постоянно повышенного уровня сахара и приводит к хронической почечной недостаточности.
Ученые доказали, что алоэ вера способствует снижению уровня холестерина, а также подавлению окислительного стресса, благодаря чему может быть неплохим средством профилактики диабетической нефропатии. Ранее произведенные исследования показали, что окислительный стресс, как и гиперлипидемия — это важные составляющие развития диабетической болезни почек, поэтому их устранение может защитить от развития заболевания.
Алоэ вера, как подчеркнули исследователи, обладает целым комплексом полезных для организма эффектов. Растение содержит массу витаминов и минералов, подавляет рост болезнетворных микроорганизмов, ускоряет заживление ран, помогает при лечении язв во рту, устраняет запор, способствует улучшению состояния кожи, и так далее.
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