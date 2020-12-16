Врачи назвали самые полезные напитки

Помимо воды, чай является одним из самых популярных напитков в мире. Имея всего пару калорий на порцию, он богат флавоноидами, что делает его одним из самых полезных для здоровья напитков.По словам доктора Эндрю Фримана из академической клиники в Денвере (США), самыми полезными напитками являются вода, а также чай и кофе без сахара. «Все остальное, к сожалению, не приносит никакой пользы, а многие из них (с сахаром) причиняют значительный вред», – цитирует слова эксперта MedicalXpress.Исследования показывают, что потребление чая вместе с диетой, полезной для сердца, может улучшить некоторые функции мозга, предотвратить некоторые виды рака, защитить от сердечных заболеваний, повышая уровень «хорошего» холестерина, а также помочь в контроле веса и предотвратить неприятный запах изо рта. Однако специалисты предупреждают, что польза чая для здоровья может быть сведена на нет, если в него будут добавлены сахар или другие вредные для здоровья ингредиенты.Также учёные рекомендуют отказаться от употребления слишком горячего чая (60 градусов по Цельсию), так как это увеличивает риск рака пищевода и желудка. Также не следует злоупотреблять напитком – переизбыток может привести к дефициту железа, вызвать беспокойство и проблемы со сном.