Правильный рацион позволит сохранить мозг в рабочем состоянии на протяжении жизни

Исследователи из Университета Айовы обнаружили, что изменения в диете, в том числе более активное потребление вина и сыра, может сдержать возрастное снижение когнитивных показателей в пожилом возрасте. Были проанализированы данные, собранные у 1787 человек (от 46 до 77 лет на момент завершения исследования).Ученые оценивали когнитивные показатели добровольцев и их рацион (проверки проводились в 2006-2010, в 2012-2013 и в 2015-2016 годах). В анкете, позволяющей оценить частоту потребления отдельных продуктов, добровольцам задавался вопрос о потреблении свежих и сушеных фруктов, сырых овощей и салатов, приготовленных из овощей, жирной и нежирной рыбы, обработанного мяса, птицы, говядины, баранины, свинины, сыра, хлеба, хлопьев, чая и кофе, пива и сидра, красного и белого вина, шампанского и ликера.Результаты показали, что сыр является настоящим спасением от возрастных когнитивных проблем. А ежедневное употребление алкоголя, особенно красного вина, было также связано с улучшением когнитивных функций. Исследователи обнаружили, что еженедельное потребление баранины, но не другого красного мяса, усиливает когнитивные способности в долгосрочной перспективе. Между тем чрезмерное потребление соли повышало риск развития болезни Альцгеймера.