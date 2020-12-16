Растяжки могут оказаться симптомами серьезной болезни

Похожие на растяжки следы могут быть симптомами серьезного заболевания, которое называют болезнью кошачьих царапин.

Заболевание вызывают бактерии бартонеллы, которыми можно заразиться при получении царапин от кошек, собак, птиц — поэтому ветеринары и работающие с животными люди находятся в группе риска. Кроме того, заразиться можно при укусе насекомых. В исследовании, опубликованном в журнале Pathogens, ученые колледжа ветеринарной медицины из Северной Каролины, предоставили данные, согласно которым большинство зараженных бартонеллой людей находили у себя похожие на растяжки — однако немного более яркие — следы на коже. Кроме того, пациенты с «опасными полосками» страдали от расстройства сна, психических расстройств, раздражения, депрессий и мигреней.

Бартонеллы вызывают растяжки у пациентов, которые также жалуются на нейропсихиатрические симптомы,— пришли к выводу ученые.

Ранее уже устанавливалось, что бартонеллез может быть связан с перепадами настроения и эректильной дисфункцией. Бартонеллез может сопровождаться длительной лихорадкой, энцефалитом и энцефалопатией, остеомиелитом, артритом, болезнями сердца и легких. По мнению ветеринаров, до трети в остальном здоровых кошек могут быть переносчиками бартонелл.
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