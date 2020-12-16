Дефицит витамина D во время беременности ведет к аутизму среди мальчиков

Дефицит витамина D со стороны матери приводит к расстройству аутистического спектра.Это объясняет, почему оно в три раза чаще встречается у мальчиков, говорят исследователи из Университета Квинсленда.В своем последнем исследовании профессор Дэррил Эйлс и доктор Асад Али из Квинслендского института мозга при UQ обнаружили, что дефицит витамина D во время беременности вызывает повышение уровня тестостерона в развивающемся мозге самцов крыс.«Биологическая причина расстройства аутистического спектра (РАС) неизвестна, но мы показали, что один из многих факторов риска - низкий уровень витамина D у матерей - вызывает повышение уровня тестостерона в мозге плодов мужского пола, а также в материнской крови. и околоплодные воды.Помимо своей роли в усвоении кальция, витамин D имеет решающее значение для многих процессов развития. Исследование показало, что у плодов мужского пола с дефицитом витамина D фермент, расщепляющий тестостерон, подавляется и может способствовать высокому уровню тестостерона».Предыдущее исследование профессора Эйлза показало, что витамин D играет критически важную роль в развитии мозга и что добавление витамина D мышам во время беременности полностью предотвратило признаки, подобные РАС, у их детенышей. Соавтор, доктор Али, сказал, что чрезмерное воздействие на развивающийся мозг половых гормонов, таких как тестостерон, считается основной причиной РАС, но причины остаются неясными.Профессор Эйлс сказал, что это исследование было первым, показавшим, что известный фактор риска РАС изменяет уровень тестостерона как в мозге плода, так и в крови матери, что является одним из возможных факторов, объясняющих, почему РАС более распространено среди мужчин.