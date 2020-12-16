Врач рассказала, кому полезно и вредно пить воду с лимоном

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Пить воду с лимоном может быть полезным и вредным занятием, об этом в своем Instagram-акаунте рассказала врач эндокринолог Екатерина Янг.Специалист объяснила, кому полезно и вредно пить воду с лимоном. Янг отметила, что употребление стакана теплой воды, содержащей чайную ложку лимонного сока, стимулирует желудок вырабатывать соляную кислоту, что улучшает пищеварение. Принимать такой напиток следует строго за 20-30 минут до приема пищи.«Людям с пониженной кислотностью желудочного сока просто необходимо пить воду с лимоном», - рассказала врач.Питье холодной или ледяной воды специалист считает вредным. Также врач назвала категорию людей, которым противопоказана вода с лимоном.«Воду с лимоном нельзя пить людям с гастритом, гастродуоденитом, язвенной болезнью в стадии обострения и в случае индивидуальной непереносимости», - перечислила Янг.Напомнила медик и о том, что кислые напитки вредны для зубной эмали. Чтобы сберечь зубы, пить их следует через трубочку.