Ученые нашли способ безопасного снижения веса

Российско-французская группа исследователей призывает использовать пробиотик для снижения веса. В основе пробиотического продукта - бактерии Hafnia alvei, применяемые в ходе получения мягких сыров с плесенью и обитающие в здоровом кишечнике.Было установлено: данные бактерии производят белок ClpB, дающий чувство насыщения. Белок ClpB также способствует сжиганию жировых запасов. К слову сказать, бактерии Hafnia alvei и гены, ответственные за синтез белка ClpB, можно найти в кишечнике у здоровых людей. Около 1% от состава микрофлоры кишечника вырабатывает белок ClpB. Ученые во многом связывают ожирение с нарушениями в микрофлоре.По словам экспертов, сразу после приема пищи ClpB действует на рецепторы клеток стенки кишечника, стимулируя секрецию гормонов насыщения. Одновременно с этим белок может попадать в кровь и напрямую воздействовать на мозг (эффект сравним с лептином, гормоном сытости, вырабатываемом жировой тканью). Испытания на мышах с избыточной массой тела показали эффективность введения Hafnia alvei, но только если бактерии могли синтезировать белок ClpB.Пробиотик давали раз в день, что привело к снижению веса животных и сокращению потребления пищи. Также известно, что в Германии был проведен эксперимент с людьми. Так, после трех месяцев приема бактерий в капсулах у добровольцев с повышенной массой тела было зафиксировано ослабление чувства голода и снижение веса.