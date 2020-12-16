Как понять, что вам нужно сдать анализы на витамины

В условиях пандемии, холодов и постоянных стрессов особенно важно держать свой организм под контролем. К тому же, образ жизни и питание современного человека зачастую оставляют желать лучшего.Во многих случаях организм страдает от нехватки определенной группы этих полезных веществ. При этом самостоятельно можно понять, когда стоит срочно обратиться к врачу и провериться на витаминную недостаточность.Так, "неполадки" можно заметить по состоянию кожи. Насторожить должны сухие шелушащиеся частички эпидермиса, постоянно трескающиеся губы, внезапное появление угревой сыпи появление воспаленных участков кожи, больших синяков, а также трещинки и язвочки в углах рта. или необычная реакция на украшения или одежду.Тусклые ломкие ногти, ямочки и пятна на ногтевой пластине, выпадение волос, неожиданное появление перхоти, седины, зуд кожи головы, язвочки и прыщики на коже головы также сигнализируют о серьезной нехватке определенных витаминов.Авитаминоз сказывается и на глазах. Самый серьезный признак — снижение зрения, особенно в темное время суток. Иногда следствием недостатка витаминов становится двоение в глазах, непереносимость яркого и белого света.О недостатке витаминов говорят отеки на руках и ногах, онемение, внезапное опухание суставов, онемение, боли в мышцах, судороги и плохая координация движения.На авитаминоз реагирует и нервная система. Среди симптомов — невозможность сконцентрироваться, депрессия, апатия, раздражительность и бессонница.На сбой в организме указывает и желудочно-кишечный тракт. Насторожить должны поносы, запоры, изменение вкусовых пристрастий, повышение уровня холестерина в крови, тошнота."Назначать" себе витамины самостоятельно не стоит, однако следует обратиться к врачу, сдать анализы и решить, как пополнять запасы витаминов в организме.