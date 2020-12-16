Стакан свекольного сока спасет от гипертонии

Известно, что свекольный сок снижает артериальное давление. Однако какова его оптимальная доза для достижения наилучшего эффекта?Учёные провели эксперимент и обнаружили, что у людей, которые ежедневно выпивают 250 миллилитров свекольного сока, снижается артериальное давление – как систолическое, так и диастолическое. Авторы добавили, что высокое давление увеличивает риск инсульта и сердечных заболеваний.Для снижения давления эксперты также рекомендуют сократить потребление соли, соблюдать диету с низким содержанием жиров, включающую большое количество клетчатки, такой как цельнозерновой рис, хлеб и макаронные изделия, а также много фруктов и овощей. Также важны регулярные упражнения.