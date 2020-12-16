Десять продуктов, которые помогут держать волосы в отличном состоянии

От выпадения, для густоты, крепости и даже от перхоти!Красота начинается изнутри, и красота волос – тоже. Самые лучшие шампуни и маски не смогут ничего, если ваши волосы не получают достаточного и правильного питания – и будут выпадать, терять блеск, ломаться и даже менять оттенок на более тусклый. Рассказываем, какие продукты стоит включить в свое ежедневное меню, чтобы волосы оставались красивыми, сильными и здоровыми.ОрехиКалории и здоровые жиры полезны не только для здоровья сердца и сосудов: исследование 2015 года подтвердило, что употребление достаточного количества жирных кислот омега-3 и омега-6 уменьшают выпадение волос, а также стимулируют их рост. Кроме того, в орехах много витаминов группы В, магния, цинка и витамина Е, которые помогают защитить волосы буквально на клеточном уровне.Рыба жирных сортовВ любой непонятной ситуации ешьте жирную рыбу: она полезна практически для всех систем нашего организма и всех органов. В жирной рыбе много белка, витамина D, жиров омега-3, а также других полезных веществ, стимулирующих рост волос.Морепродукты80% жителей Земли страдают от нехватки железа, утверждают специалисты Всемирной организации здравоохранения. И даже незначительный его дефицит может привести к потере волос или их истончению. Железа много в красном мясе, шпинате, бобовых, но врачи особенно рекомендуют морепродукты, которые также богаты цинком – еще одним элементом, очень важным для здоровья волос.ШпинатПомимо железа, шпинат также богат фолатом и витаминами А и С, которые необходимы для синтеза коллагена и перекрестного связывания кератиновых волокон, благодаря которым волосы становятся сильнее.ЯйцаБелок и биотин – два важных слагаемых здоровых волос. Вам кажется, что ваши волосы растут слишком медленно? Ешьте яйца на завтрак каждый день, и скоро вы заметите разницу. Кроме того, в яичном желтке много витамина D, который также необходим для здоровья и красоты волос.ФасольЕсли вы придерживаетесь веганского или вегетарианского рациона, вас стоит есть фасоль почаще: это один из самых главных источников растительного белка, а также железа, дефицит которых практически всегда приводит к выпадению волос.ГовядинаЭто нежирное красное мясо богато не только железом: в говядине много полезных жирных кислот омега-3, также очень важных для красоты и здоровья волос.КартофельДа-да, если вы хотите, чтобы ваши волосы были длинными и крепкими, вам никак не обойтись без картошки. Ведь в ней много витамина А, который ускоряет рост волос, а также витамина В6, который нужен для густой и здоровой шевелюры.Сладкий перецВитамин А, цинк, селен, фолат и, конечно же, витамин С – все эти полезные витамины и минералы содержатся в ярких сладких перцах. Если есть их почаще, организму будет проще синтезировать коллаген, который необходим не только для красивой и упругой кожи, но и для сильных, здоровых волос.ЙогуртБелок – основной строительный материал для наших клеток, в том числе и для волос. Кроме того, в молочных продуктах много кальция, недостаток которого мы начинаем ощущать уже после 40 лет, а пик дефицита приходится на период менопаузы (и именно в это время многие женщины начинают активно терять волосы). Так что ешьте больше жирного йогурта (но следите, чтобы в нем не было сахара и других добавок)