4 способа избавиться от одышки в домашних условиях

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Одышка — это симптом или следствие серьезных заболеваний, она может быть кратковременной или сохраняться в течение довольно внушительного срока. Проблемы с дыханием мешают полноценно жить, но облегчить свое состояние возможно.Есть несколько эффективных способов купировать одышку в домашних условиях, если она носит не системный, а однократный характер.Так, в частности, специалисты выделяют в качестве экспресс-средства черный кофе, который обладает свойством снимать спазм и напряжение в дыхательных путях (за это спасибо кофеину).Второй эффективный метод — вдыхание пара. Дело в том, что во время простуды в легких скапливается слизь, а паровые ингаляции или просто теплый душ в ванной с влажным воздухом помогут ее удалению.Также в домашних условиях хорошо помогает справиться с одышкой гимнастика, во время которой важно замедлить дыхание и каждый вдох делать глубже и глубже. Выполняется эта нехитрая техника сидя, спина должна быть прямой, вдохните воздух через нос, пытаясь заполнить им живот, затем медленно выдохните. Повторять нужно 10-20 раз.И еще одно средство, которое облегчит ваше состояние — это имбирь. Этот корень обладает мощным противовоспалительным эффектом. Его можно употреблять свежим или добавить в чай.