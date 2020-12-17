Ароматерапия в действии: как разные ароматы влияют на организм

Как работает ароматерапия.Аромат растений — важная часть натуральной медицины, помогающая лечить самые разные заболевания. Запах растений используется с давних пор в восточной медицине — ароматными травами лечат не только физические, но и ментальные болезни.Самые распространенные растения для ароматерапии — это шалфей, апельсин, мята перечная, лаванда и корица. Шалфей обладает мощным антибактериальным воздействием, поэтому отвары на его основе применяются для лечения разных болезней. Ученые уже давно официально подтвердили, что целебные эффекты демонстрирует и яркий запах шалфея.Мята перечная — другой основной компонент аромалечения. В научной работе, которая была опубликована в 2000 году в издании Ailment Pharmacology, сказано, что масла мяты и твина эффективно облегчают состояние больных с функциональной дисперсией. Мята — отличный помощник для решения проблем, связанных со стрессом, плюс, мятное масло может результативно улучшать работу мозговых систем памяти.В соке апельсина присутствуют вещества, которые снимают стресс и приводят в порядок работу нервной системы. Масло апельсина — хорошее средство от головной боли. Плюс, апельсин подавляет развитие микроорганизмов, которые провоцируют, например, сальмонеллез.Сложно представить себе аромалечение без применения корицы и лаванды, поэтому не упомянуть эти всем известные растения просто нельзя. Аромат корицы, как выяснили зарубежные ученые, помогает предотвратить развитие болезни Альцгеймера, а лаванда способна уменьшать болевые ощущения.