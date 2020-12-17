Врач посоветовала блюдо для облегчения похмелья

Предпочтительным для облегчения похмелья блюдом является холодец, сообщила врач диетолог Нурия Дианова.Рассказывая о том, как не пострадать от жестокого похмелья первого января, Дианова посоветовала определенное блюдо для облегчения этого состояния.«Первого числа отлично подойдет холодец. Он облегчает похмелье. И это блюдо намного лучше, чем колбасная нарезка», - заметила врач.Употреблять майонезные салаты, оставшиеся после новогоднего застолья, специалист не рекомендует. По мнению врача, эти блюда могут поспособствовать пищевому отравлению.Чтобы похмелье не было тяжелым, медик посоветовала не употреблять алкоголь накануне вечером на пустой желудок.«Главный совет – не быть голодным, пить не натощак», - поделилась Дианова.Также она призвала аккуратнее употреблять алкогольные напитки, содержащие газ, – шампанское, просекко. Их отличает свойство быстро всасываться желудком: опьянеть в результате можно незаметно для себя за короткое время и к тому же очень сильно.