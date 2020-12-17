Дефицит Омега-3 в организме: 7 важных симптомов

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По данным последних исследований, каждый третий житель мира страдает от недостатка Омега-3. А это очень тревожный звоночек, ведь дефицит этого ценного вещества пагубно влияет на самочувствие и внешний вид.Как же все-таки определить, нуждается ли ваш организм в Омега-3? Обратите внимание на симптомы, описанные ниже – если несколько из них вас регулярно преследуют, то стоит восполнит полезное вещество.СУХОСТЬ КОЖИОдин из главных признаков того, что организму не хватает полезных жиров – сухость кожи. Из-за их отсутствия кожа не может сохранять влагу, появляется чувство стянутости, сухости, зуд и шелушение. Отличительная черта именно проблем с дефицитом Омега-3 – использования лосьонов и кремов для увлажнения кожи помогает на короткий период, а после проблема возвращается.ПОСТОЯННАЯ УСТАЛОСТЬЕсли вы чувствуете себя уставшей даже после того, как проспали все выходные, то возможно ваш организм страдает от дефицита Омега-3. Синдром хронической усталости часто возникает именно от неправильного питания. Попробуйте добавить в ваш рацион лосось, авокадо, орехи и оливковое масло.СЛАБЫЕ НОГТИКрасивый маникюр говорит не только об ухоженности, но и о здоровье. Если же ваши ногти постоянно ломаются, маникюр не держится больше 5-7 дней, а сама ногтевая пластина расслаивается и гнется как пластилин, то вам просто необходим курс Омега-3.ПРОБЛЕМЫ С КОНЦЕНТРАЦИЕЙЕсли вы не можете сосредоточиться, а самые простые задания на работе или по дому вызывают у вас панику и занимают очень много времени, то стоит обратить внимание на Омега-3. Его недостаток может спровоцировать подобные последствия.ЛОМКОСТЬ ВОЛОСЕсли вы стали замечать, что локоны стали тусклыми, волосины ломкими и на расческа их остается гораздо больше, чем прежде – ваш организм нуждается в полезных веществах и насыщенных жирах Омега-3. Именно они отвечают за здоровый блеск волос, их силу и красоту.ПРОБЛЕМЫ С СУСТАВАМИЕсли вы ощущаете боль в суставах и сильную физическую усталость, то принимать Омега-3 вам просто необходимо. Эти жирные кислоты являются отличным противовоспалительным средством и помогут избавить от неприятных ощущений и усталости.ПРОБЛЕМЫ СО СНОМПресловутые британские ученые (на этот раз из Оксфордского университета) провели интересный эксперимент и пришли к выводу, что причиной бессонницы и постоянной усталости может выступать банальная нехватка Омега-3 в организме. Регулярный прием добавок с этими жирами гарантируют бодрость в течение дня и легкое засыпание вечером.