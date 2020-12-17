Омега-3 может помочь в лечении пародонтоза
Основываясь на предыдущих исследованиях, демонстрирующих действие марезина и резольвина на регенерацию пародонта, группа ученых создала две среды для стволовых клеток in vitro, одна из которых представляет воспаленную ткань, полную провоспалительных цитокинов, а другая моделирует стадию разрешения воспаления.
«Мы обнаружили, что провоспалительное действие снижает активность стволовых клеток, в то время как присутствие марезина и резолвина увеличивает их способность к пролиферации, миграции и быстрому приобретению функций клеток в утраченной ткани», - рассказывает Эммануэль Альбукерке де Соуза, один из авторов исследования.
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